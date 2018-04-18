Рэпер Дрейк назвал бомжом баскетболиста соперника во время матча НБА

Канадский рэпер Дрейк, являющийся болельщиком клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс», оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Убре во время второго матча 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, сообщает "Советский спорт"

"Бомж!" — крикнул Дрейк пробежавшему мимо него баскетболисту.

Встреча между «Торонто» и «Вашингтоном», которая прошла в канадском городе на арене «Эйр Канада-центр», завершилась со счетом 130:119 в пользу хозяев.

В серии до четырех побед лидируют «Рэпторз» — 2-0.

Следующий матч между командами пройдет в американской столице на паркете «Кэпитал Уан-арены».