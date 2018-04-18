Ещё
Рэпер Дрейк назвал бомжом баскетболиста соперника во время матча НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рэпер Дрейк назвал бомжом баскетболиста соперника во время матча НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Канадский рэпер Дрейк, являющийся болельщиком клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс», оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Убре во время второго матча 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, сообщает "Советский спорт".
"Бомж!" — крикнул Дрейк пробежавшему мимо него баскетболисту.
Встреча между «Торонто» и «Вашингтоном», которая прошла в канадском городе на арене «Эйр Канада-центр», завершилась со счетом 130:119 в пользу хозяев.
В серии до четырех побед лидируют «Рэпторз» — 2-0.
Следующий матч между командами пройдет в американской столице на паркете «Кэпитал Уан-арены».
Газета.Ru: последние новости
"Нью-Орлеан" одержал вторую выездную победу над "Портлендом" в плей-офф НБА Дабл-дабл Симмонса помог "Филадельфии" разгромить "Майами" в плей-офф НБА "Панатинаикос" разгромил "Реал" в четвертьфинале Евролиги
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
WADA решило «добить» Россию96
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение