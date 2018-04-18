Скаут клуба НБА Лэнгдон: «Бруклин» рассчитывает на Мозгова в следующем сезоне

31-летний баскетболист провел за «Бруклин» 31 матч в текущем сезоне, набирая в среднем по 4,2 очка за матч и делая по 3,2 подбора. При этом в 2018 году россиянин появился на площадке только семь раз.

"Тимофей настоящий профессионал, не перестает работать. В клубе ожидают, что он продолжит действовать в том же ключе, — сказал Лэнгдон. — В следующем сезоне от него ждут того же самого: профессионализма, работы на пользу клубу".

Мозгов оказался в «Бруклине» прошлым летом, после обмена из «Лейкерс». Он является чемпионом НБА и единственным российским игроком в лиге на данный момент. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.