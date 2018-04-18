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Сборная лучших игроков первых трех месяцев 2018-го года
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Сборная лучших игроков первых трех месяцев 2018-го года 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит команда, составленная из лучших игроков на своих позициях.
Вратарь: УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 84,1  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,75  Сыграл матчей: 11  Пропустил мячей: 8  Сухих матчей: 6  Правый защитник: ДАНИ КАРВАХАЛЬ ("Реал")
Рейтинг выступления: 86,6  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23  Сыграл матчей: 16  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,9  Центральный защитник: КАЛИДУ КУЛИБАЛИ ("Наполи")
Рейтинг выступления: 90,4  Рейтинг выступления (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,94  Сыграл матчей: 12  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,3  Центральный защитник: ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 88,5  Рейтинг выступления (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89  Сыграл матчей: 13  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,3  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Левый защитник: МАРИО РУИ ("Наполи")
Рейтинг выступления: 88,2  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,78  Сыграл матчей: 13  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,4  Центральный полузащитник: КРИСТИАН ЭРИКСЕН ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 89,9  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34  Сыграл матчей: 13  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 58,3  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,6  Процент точности передач: 82,3%
Забил мячей: 5  Отдал результативных передач: 3  Центральный полузащитник: ТОНИ КРООС ("Реал")
Рейтинг выступления: 92,8  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,46  Сыграл матчей: 10  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,6  Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 6  Правый вингер: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")
Рейтинг выступления: 93,7  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,60  Сыграл матчей: 19  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,4  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,3  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,9  Забил мячей: 17  Отдал результативных передач: 9  Левый вингер: МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 89,9  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,83  Сыграл матчей: 13  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,8  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3  Забил мячей: 14  Отдал результативных передач: 4  Форвард: ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус")
Рейтинг выступления: 87,4  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34  Сыграл матчей: 14  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6  Забил мячей: 10  Отдал результативных передач: 3  Форвард: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")
Рейтинг выступления: 90,8  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,16  Сыграл матчей: 13  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 6,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5  Забил мячей: 21  Отдал результативных передач: 3  Итоговая схема:
Не пропустите:
топ-10 лучших форвардов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших крайних защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
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