Сборная лучших игроков первых трех месяцев 2018-го года

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит команда, составленная из лучших игроков на своих позициях.

Вратарь: УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 84,1 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,75 Сыграл матчей: 11 Пропустил мячей: 8 Сухих матчей: 6 Правый защитник: ДАНИ КАРВАХАЛЬ ( "Реал"

Рейтинг выступления: 86,6 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23 Сыграл матчей: 16 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,9 Центральный защитник: КАЛИДУ КУЛИБАЛИ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 90,4 Рейтинг выступления (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,94 Сыграл матчей: 12 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,3 Центральный защитник: ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 88,5 Рейтинг выступления (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89 Сыграл матчей: 13 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,3 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Левый защитник: МАРИО РУИ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 88,2 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,78 Сыграл матчей: 13 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,4 Центральный полузащитник: КРИСТИАН ЭРИКСЕН ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 89,9 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34 Сыграл матчей: 13 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 58,3 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,6 Процент точности передач: 82,3%

Забил мячей: 5 Отдал результативных передач: 3 Центральный полузащитник: ТОНИ КРООС ("Реал")

Рейтинг выступления: 92,8 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,46 Сыграл матчей: 10 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,6 Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 6 Правый вингер: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Рейтинг выступления: 93,7 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,60 Сыграл матчей: 19 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,4 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,3 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,9 Забил мячей: 17 Отдал результативных передач: 9 Левый вингер: МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 89,9 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,83 Сыграл матчей: 13 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,8 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3 Забил мячей: 14 Отдал результативных передач: 4 Форвард: ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 87,4 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34 Сыграл матчей: 14 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6 Забил мячей: 10 Отдал результативных передач: 3 Форвард: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")

Рейтинг выступления: 90,8 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,16 Сыграл матчей: 13 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 6,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5 Забил мячей: 21 Отдал результативных передач: 3 Итоговая схема:

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