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Талисманом чемпионата мира по баскетболу-2019 стал Сын мечты
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Талисманом чемпионата мира по баскетболу-2019 стал Сын мечты 

Чемпионат.com 1 час назад
Международная федерация баскетбола ФИБА опубликовала видеоролик с представлением официального талисмана предстоящего чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который пройдёт в Китае в 2019 году.
Талисманом был выбран фантастический персонаж Сын мечты (Son of Dreams), который, по легенде, получил от бывшего центровой НБА и члена Зала славы НБА Яо Мин кроссовки из кожи дракона, а рога талисмана дают ему возможность предвидеть ситуации на баскетбольной площадке ещё до того, как они произошли.
Посмотреть видеоролик можно на странице чемпионата мира в «Твиттере».
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