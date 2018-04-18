Талисманом чемпионата мира по баскетболу-2019 стал Сын мечты

Международная федерация баскетбола ФИБА опубликовала видеоролик с представлением официального талисмана предстоящего чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который пройдёт в Китае в 2019 году.

Талисманом был выбран фантастический персонаж Сын мечты (Son of Dreams), который, по легенде, получил от бывшего центровой НБА и члена Зала славы НБА Яо Мин кроссовки из кожи дракона, а рога талисмана дают ему возможность предвидеть ситуации на баскетбольной площадке ещё до того, как они произошли.

Посмотреть видеоролик можно на странице чемпионата мира в «Твиттере».