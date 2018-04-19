Хиггинс: «Цена победы в плей-офф Евролиги увеличивается в несколько раз»

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу над БК «Химки» (89:84) во втором четвертьфинальном матче Евролиги. Хиггинс набрал в матче 19 очков.

«Мы знали, что это будет настоящая битва. Нам вновь пришлось играть без своих лидеров, поэтому мы знали, что нам нужно показать свой лучший баскетбол, играть на своем максимуме все 40 минут. Обыгрывать одного и того же соперника несколько раз за сезон очень непросто, особенно учитывая, что цена победы в плей-офф увеличивается в несколько раз», — передает слова Хиггинса корреспондент Sport24.ru Дмитрий Колинов.