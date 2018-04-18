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Александр Бубнов: ЦСКА борется за Лигу чемпионов и не имеет права терять очки в матче с «Амкаром»
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Александр Бубнов: ЦСКА борется за Лигу чемпионов и не имеет права терять очки в матче с «Амкаром»
Советский спорт
34 минуты назад
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Прогноз: 1:0. «Амкар» умеет закрываться, а у ЦСКА есть определенные проблемы в плане усталости. Но команда
Виктора Гончаренко
борется за Лигу чемпионов и не имеет права терять очки», — сказал
Бубнов
.
Игра в Москве начнется сегодня в 19:30 мск.
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