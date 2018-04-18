Александр Бубнов: ЦСКА борется за Лигу чемпионов и не имеет права терять очки в матче с «Амкаром»

Прогноз: 1:0. «Амкар» умеет закрываться, а у ЦСКА есть определенные проблемы в плане усталости. Но команда Виктора Гончаренко борется за Лигу чемпионов и не имеет права терять очки», — сказал Бубнов Игра в Москве начнется сегодня в 19:30 мск.