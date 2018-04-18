Ещё
Александр Бубнов: ЦСКА борется за Лигу чемпионов и не имеет права терять очки в матче с «Амкаром»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Бубнов: ЦСКА борется за Лигу чемпионов и не имеет права терять очки в матче с «Амкаром» 

Советский спорт 34 минуты назад
Прогноз: 1:0. «Амкар» умеет закрываться, а у ЦСКА есть определенные проблемы в плане усталости. Но команда Виктора Гончаренко борется за Лигу чемпионов и не имеет права терять очки», — сказал Бубнов.
Игра в Москве начнется сегодня в 19:30 мск.
Советский спорт: последние новости
Александр Бубнов: ЦСКА не должен потерять очки в матче с "Уфой" Этторе Мессина может возглавить "Шарлотт" «Панатинаикос» обыграл «Реал» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России1
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
WADA решило «добить» Россию97
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение