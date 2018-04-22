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Дэмиэн Лиллард: «Не представляю, как Дэвис с его отличной игрой так долго обходился без плей-офф»
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Дэмиэн Лиллард: «Не представляю, как Дэвис с его отличной игрой так долго обходился без плей-офф» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард похвалил лидера «Нью-Орлеана» Энтони Дэвиса за игру в серии плей-офф НБА между этими командами. Победив в четвертом матче со счетом 131:123, «Нью-Орлеан» выиграл серию (4-0) впервые за десять лет.
— Я не представляю, как можно столько лет проводить в клубе, не имея возможности играть в плей-офф, обладая при этом такой классной игрой, — цитирует AFP Лилларда. — Так что поздравляю его. Хотелось бы, конечно, чтобы этот успех случился не в матчах с нами, но ничего не поделаешь. Нужно уметь признавать поражение.
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