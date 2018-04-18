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Саратовский «Автодор» стал победителем первенства ДЮБЛ
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Саратовский «Автодор» стал победителем первенства ДЮБЛ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Саратовский «Автодор» стал победителем первенства ДЮБЛ, на паркете ФОКа «Звездный» саратовцы провели матч с командой из Краснодарского края «Локомотив-Кубань», сообщает пресс-служба клуба.
Итоговый счёт встречи составил 98:83, «Автодор» одержал уверенную победу под руководством Владимира Родионова и Владимира Анициферова. Самым ценным игроком лиги признан Никита Михайловский, в своём комментарии он поблагодарил болельщиков и тренерский штаб.
На матче присутствовал губернатор Валерий Радаев и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, до игры они обсудили планы по развитию и поддержке саратовского баскетбола.
Напомним, звезда NBA Андрей Клименко в этот день также встретился с детьми из спортивных школ, провёл мастер-класс и автограф-сессию.
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