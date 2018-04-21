Жозе Моуринью: Если в следующем сезоне «Сити» наберет столько же очков, стать чемпионом будет почти невозможно

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью высказался о шансах на чемпионство в следующем сезоне.

«Все зависит от соперников, — приводит The Guardian слова португальца. — Я был чемпионом в Испании, набрав 100 очков, тогда как у «Барселоны» было 91. И нельзя говорить, что 91 очко — это неудачный результат для «Барселоны», просто другие набрали 100.

В нынешнем сезоне многие команды провели хороший сезон. Это касается нас, «Тоттенхэма», «Ливерпуля». Но выиграть чемпионат было невозможно, так как «Манчестер Сити» был очень хорош и стабилен и набрал столько очков, что догнать их оказалось нереальным. Если они и в следующем сезоне наберут столько же, то чемпионство снова будет почти невозможным. Если у них будет больше 90 очков, это почти невозможно.

Я был чемпионом с «Челси» с 95 очками. Мы не оставили соперникам ни единого шанса. Именно это и сделал «Манчестер Сити». У нас были победные серии, и мы ждали, когда они потеряют несколько очков, но они никогда не ошибались».

Напомним, «Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе первое место. После 33 туров у команды 87 очков.