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Жозе Моуринью: Если в следующем сезоне «Сити» наберет столько же очков, стать чемпионом будет почти невозможно
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Жозе Моуринью: Если в следующем сезоне «Сити» наберет столько же очков, стать чемпионом будет почти невозможно 

Советский спорт 2 часа назад
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о шансах на чемпионство в следующем сезоне.
«Все зависит от соперников, — приводит The Guardian слова португальца. — Я был чемпионом в Испании, набрав 100 очков, тогда как у «Барселоны» было 91. И нельзя говорить, что 91 очко — это неудачный результат для «Барселоны», просто другие набрали 100.
В нынешнем сезоне многие команды провели хороший сезон. Это касается нас, «Тоттенхэма», «Ливерпуля». Но выиграть чемпионат было невозможно, так как «Манчестер Сити» был очень хорош и стабилен и набрал столько очков, что догнать их оказалось нереальным. Если они и в следующем сезоне наберут столько же, то чемпионство снова будет почти невозможным. Если у них будет больше 90 очков, это почти невозможно.
Я был чемпионом с «Челси» с 95 очками. Мы не оставили соперникам ни единого шанса. Именно это и сделал «Манчестер Сити». У нас были победные серии, и мы ждали, когда они потеряют несколько очков, но они никогда не ошибались».
Напомним, «Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе первое место. После 33 туров у команды 87 очков.
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