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​Пароло: 'Матч с «Фиорентиной» фундаментален для нас"
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​Пароло: 'Матч с «Фиорентиной» фундаментален для нас" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Лацио» Марко Пароло считает определяющим матч с «Фиорентиной». Игрок уверен, что победа позволит команде рассчитывать на завершение сезона в четверке сильнейших команд лиги.
"Этот матч станет фундаментальным для нас в последние недели чемпионата", — передаёт слова Пароло Mediaset Premium. «Фиорентина» в хорошей форме, мы же должны основываться на игре, которую продемонстрировали в дерби. Это единственный способ получить необходимые очки на этом негостеприимном стадионе".
На данный момент у «Лацио» 61 очко, как и идущей четвертой в таблице «Ромы».
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