​Пароло: 'Матч с «Фиорентиной» фундаментален для нас"

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло считает определяющим матч с «Фиорентиной». Игрок уверен, что победа позволит команде рассчитывать на завершение сезона в четверке сильнейших команд лиги.

"Этот матч станет фундаментальным для нас в последние недели чемпионата", — передаёт слова Пароло Mediaset Premium. «Фиорентина» в хорошей форме, мы же должны основываться на игре, которую продемонстрировали в дерби. Это единственный способ получить необходимые очки на этом негостеприимном стадионе".

На данный момент у «Лацио» 61 очко, как и идущей четвертой в таблице «Ромы».