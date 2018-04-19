Аналитики: ЦСКА победит «Химки» и во втором матче 1/4 финала Евролиги

Сегодня, 19 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Евролиги ЦСКА — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.

Букмекеры не верят в «Химки» и предлагают поставить на победу подмосковной команды в основное время за 6.00. Шансы «армейского» клуба оценены в 1.17, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 23.00.

Ставку на победу ЦСКА с учётом ОТ можно сделать за 1.15, а на победу «Химок» с учётом ОТ — за 5.50.

Коэффициент на ТБ 167,5 очка — 1.62, а на ТМ 167,5 очка — 2.25. Победа ЦСКА с форой (-10,5) идёт за 1.87.