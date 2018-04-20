«Реал» сравнял счет в серии плей-офф Евролиги с «Панатинаикосом» 

Мадридский "Реал" нанес поражение греческому «Панатинаикосу» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Афинах, завершилась со счетом 89:82 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал форвард Фелипе Рейес, набравший 18 очков.
У хозяев 20 очков на счету разыгрывающего Майка Джеймса.
"Реал" сравнял счет в серии до трех побед — 1-1.
Следующая встреча пройдет в Мадриде 25 апреля.
Ранее московский ЦСКА удвоил преимущество в серии с «Химками».
Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 2-й матч "Панатинаикос" (Греция, Афины) — «Реал» (Испания, Мадрид) — 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21)