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«Жальгирис» победил «Олимпиакос» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги
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«Жальгирис» победил «Олимпиакос» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС, 18 апреля. Литовский «Жальгирис» в овертайме со счетом 87:76 одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в первом матче четвертьфинальной серии плей— офф Евролиги по баскетболу. Встреча прошла в Греции.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Василис Спанулис, набравший 25 очков, у победителей лучшим по этому показателю стал форвард Брэндон Дэвис (21 очко).
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Жальгириса». Следующий матч пройдет 20 апреля в Греции.
В другом матче 1/4 финала турецкий «Фенербахче» дома обыграл испанскую «Басконию» — 82:73 (счет в серии — 1-0).
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