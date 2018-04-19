Баскетболисты «Жальгириса» одолели «Олимпиакос» в первом матче 1/4 финала Евролиги

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости . Баскетболисты литовского «Жальгириса» в овертайме нанесли гостевое поражение греческому «Олимпиакосу» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.

Встреча, состоявшаяся в среду в греческом городе Пирей, завершилась со счетом 87:78 (12:23, 20:15, 21:18, 19:16, 15:6) в пользу команды из Каунаса.

В первом матче другой четвертьфинальной серии (до трех побед) турецкий «Фенербахче» на своей площадке обыграл испанскую «Басконию» — 82:73 (21:11, 22:15, 22:26, 17:21).