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Баскетболисты «Жальгириса» одолели «Олимпиакос» в первом матче 1/4 финала Евролиги
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Баскетболисты «Жальгириса» одолели «Олимпиакос» в первом матче 1/4 финала Евролиги 

Р-Спорт 29 минут назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Баскетболисты литовского «Жальгириса» в овертайме нанесли гостевое поражение греческому «Олимпиакосу» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.
Встреча, состоявшаяся в среду в греческом городе Пирей, завершилась со счетом 87:78 (12:23, 20:15, 21:18, 19:16, 15:6) в пользу команды из Каунаса.
В первом матче другой четвертьфинальной серии (до трех побед) турецкий «Фенербахче» на своей площадке обыграл испанскую «Басконию» — 82:73 (21:11, 22:15, 22:26, 17:21).
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