Виталий Носов: «Химки» готовы побеждать ЦСКА, а не просто побороться" 

Бывший центровой сборной России Виталий Носов, по ходу клубной карьеры поигравший и за ЦСКА, и за «Химки», считает, что подмосковный клуб может навязать борьбу армейцам. Вторая игра четвертьфинальной серии Евролиги пройдет 19 апреля.
— Я увидел, что «Химки» готовы побеждать ЦСКА, а не просто бороться. Они показали характер. Хотя, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Но верю, что эта серия не закончится в трех матчах. И что она будет самой интересной в этом плей-офф. Посмотрите, вчера «Панатинаикос» обыграл "Реал" с разницей почти в 30 очков. И думаю, зрители, что на трибунах, что у телевизоров, получат большое удовольствие, за кого бы они ни болели. (Антон БАБОШИН)