Ещё
Виталий Носов: «Химки» готовы побеждать ЦСКА, а не просто побороться"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виталий Носов: «Химки» готовы побеждать ЦСКА, а не просто побороться" 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Бывший центровой сборной России Виталий Носов, по ходу клубной карьеры поигравший и за ЦСКА, и за «Химки», считает, что подмосковный клуб может навязать борьбу армейцам. Вторая игра четвертьфинальной серии Евролиги пройдет 19 апреля.
— Я увидел, что «Химки» готовы побеждать ЦСКА, а не просто бороться. Они показали характер. Хотя, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Но верю, что эта серия не закончится в трех матчах. И что она будет самой интересной в этом плей-офф. Посмотрите, вчера «Панатинаикос» обыграл "Реал" с разницей почти в 30 очков. И думаю, зрители, что на трибунах, что у телевизоров, получат большое удовольствие, за кого бы они ни болели. (Антон БАБОШИН)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Фенербахче" победил "Басконию", "Жальгирис" обыграл "Олимпиакос" Представлен талисман чемпионата мира-2019. Фото Алексей Швед: "Решение арбитра по заступу Вяльцева - решающий момент матча с ЦСКА"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Каррера готов уйти в отставку
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Английских футболистов пугают «роскошными русскими женщинами»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение