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Миротич избежал серьезной травмы
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Миротич избежал серьезной травмы 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Форвард «Нью-Орлеана» Никола Миротич избежал серьезной травмы голеностопа, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний испанец получил повреждение во втором матче серии с «Портлендом». Тем не менее, игрока не внесли в список травмированных.
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