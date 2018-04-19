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Итудис: «Надеюсь, во второй игре с „Химками“ будет больше зрителей»
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Итудис: «Надеюсь, во второй игре с „Химками“ будет больше зрителей» 

SPORT24.ru 28 минут назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии Евролиги с «Химками». В первой встрече армейцы победили со счетом 98:95.
«ЦСКА предстоит еще одна непростая игра. Мы должны быть полностью готовы к ней как психологически, так и физически. Я надеюсь, что во второй игре будет больше зрителей. Мы надеемся на более сильную поддержку трибун», — цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.
Второй четвертьфинальный матч состоится 19 апреля. Встреча также пройдет в Москве. Начало — в 20:00 мск.
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