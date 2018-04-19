ЦСКА в семнадцатый раз подряд попал в еврокубки

После победы над «Амкаром» в перенесённой игре 23-го тура РФПЛ ЦСКА поднялся на третье место в таблице, набрав 48 очков, и официально продлил рекордную серию попаданий в еврокубки.

В оставшихся четырёх матчах чемпионата тульский «Арсенал» и «Уфа», которые занимают шестое и седьмое места соответственно (по 35 очков), смогут набрать максимум 12 очков и не опередят ЦСКА. Таким образом, армейцы гарантировали себе минимум пятое место, позволяющее в следующем сезоне принять участие в Лиге Европы.

Для ЦСКА будущий еврокубковый сезон станет 17-м подряд. Это самая длинная серия в истории российских клубов. В последний раз армейцы не участвовали в европейских клубных турнирах в сезоне-2001/02.