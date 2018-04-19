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ЦСКА в семнадцатый раз подряд попал в еврокубки
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ЦСКА в семнадцатый раз подряд попал в еврокубки 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
После победы над «Амкаром» в перенесённой игре 23-го тура РФПЛ ЦСКА поднялся на третье место в таблице, набрав 48 очков, и официально продлил рекордную серию попаданий в еврокубки.
В оставшихся четырёх матчах чемпионата тульский «Арсенал» и «Уфа», которые занимают шестое и седьмое места соответственно (по 35 очков), смогут набрать максимум 12 очков и не опередят ЦСКА. Таким образом, армейцы гарантировали себе минимум пятое место, позволяющее в следующем сезоне принять участие в Лиге Европы.
Для ЦСКА будущий еврокубковый сезон станет 17-м подряд. Это самая длинная серия в истории российских клубов. В последний раз армейцы не участвовали в европейских клубных турнирах в сезоне-2001/02.
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