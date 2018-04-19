28 очков Митчелла помогли «Юте» сравнять счет в серии с «Оклахомой» в НБА

«Юта Джаз» обыграла «Оклахома-Сити Тандер» во втором четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт" Встреча, прошедшая в Оклахома-Сити, завершилась со счетом 102:95 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Донован Митчелл, набравший 28 очков. Также по дабл-даблу оформили центровой Руди Гобер (13 очков + 15 подборов) и форвард Деррик Фэйворс (20 + 16). У хозяев дабл-даблы на счету разыгрывающего Расселла Уэстбрука (19 + 13 передач) и форварда Пола Джорджа (18 + десять подборов). Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Следующий матч пройдет в Солт-Лейк-Сити 22 апреля. НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 2-й матч "Оклахома-Сити Тандер" (США, Оклахома-Сити) — «Юта Джаз» (США, Солт-Лейк-Сити) — 95:102 (25:26, 21:27, 33:21, 16:28)