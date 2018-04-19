Баскетболист Митчелл набрал 55 очков в двух первых матчах плей-офф НБА и превзошёл рекорд Джордана

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл набрал 55 очков в двух своих первых матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер».

Как сообщает ESPN, Митчелл превзошёл достижение легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана , набравшего в 1985 году 53 очка в двух стартовых встречах плей-офф турнира. Это являлось рекордным показателем для новичков, выступающих на позиции защитника.

В первой игре с «Тандер» Митчелл набрал 27 очков, во второй — 28.

Счёт в серии между командами — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» сравнял счёт в серии с «Индианой» в НБА, а «Хьюстон» удвоил преимущество в противостоянии с «Миннесотой».