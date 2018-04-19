Митчелл улучшил достижение Джордана и установил рекорд НБА

Защитник «Юты» Донован Митчелл установил рекорд НБА. В первых двух матчах плей-офф НБА он набрал 55 очков (27+28). Это рекорд лиги для игроков его амплуа.