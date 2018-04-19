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Митчелл улучшил достижение Джордана и установил рекорд НБА
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Митчелл улучшил достижение Джордана и установил рекорд НБА 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Защитник «Юты» Донован Митчелл установил рекорд НБА. В первых двух матчах плей-офф НБА он набрал 55 очков (27+28). Это рекорд лиги для игроков его амплуа.
Митчелл улучшил достижение Майкла Джордана образца 1985 года. Джордан набрал 53 очка (23+30).
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