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Траджан Лэнгдон: «Химки» просто так не пустят ЦСКА в следующий раунд"
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Траджан Лэнгдон: «Химки» просто так не пустят ЦСКА в следующий раунд" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Двукратный чемпион Евролиги, шестикратный чемпион России Траджан Лэнгдон поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Евролиги между «Химками» и ЦСКА. По мнению Лэнгдона, который выступал за армейцев, серия может получиться интересной и упорной.
— Думаю, также будет равная борьба и победитель встречи определится только в заключительной четверти. Игроки обеих команд выкладываются на все 100%, поэтому уверен, что нас ждет очень интересная и упорная серия, — цитируют "Известия" Лэнгдона. — Звездные игроки «Химок» не позволят ЦСКА попасть в «Финал четырех» малой кровью.
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