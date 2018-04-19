Траджан Лэнгдон: «Химки» просто так не пустят ЦСКА в следующий раунд" 

Двукратный чемпион Евролиги, шестикратный чемпион России Траджан Лэнгдон поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Евролиги между «Химками» и ЦСКА. По мнению Лэнгдона, который выступал за армейцев, серия может получиться интересной и упорной.
— Думаю, также будет равная борьба и победитель встречи определится только в заключительной четверти. Игроки обеих команд выкладываются на все 100%, поэтому уверен, что нас ждет очень интересная и упорная серия, — цитируют "Известия" Лэнгдона. — Звездные игроки «Химок» не позволят ЦСКА попасть в «Финал четырех» малой кровью.