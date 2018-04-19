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«Хьюстон» разгромил «Миннесоту» и удвоил преимущество в серии плей-офф НБА
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«Хьюстон» разгромил «Миннесоту» и удвоил преимущество в серии плей-офф НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter NBA
«Хьюстон Рокетс» нанес разгромное поражение «Миннесоте Тимбервулвз» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 102:82 в пользу хозяев. В составе победителей 27 очков набрал разыгрывающий Крис Пол. Также дабл-дабл оформил форвард Джеральд Грин (21 очко + 12 подборов).
У гостей 16 очков на счету Неманьи Бьелицы.
Победа позволила «Хьюстону» увеличить разрыв в серии — 2-0.
Следующий матч пройдет 22 апреля в Миннеаполисе.
НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 2-й матч "Хьюстон Рокетс" (США, Хьюстон) — «Миннесота Тимбервулвз» (США, Миннеаполис) — 102:82 (18:23, 37:17, 25:18, 22:24)
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