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«Милуоки» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Бостоном», «Индиана» победила «Кливленд»
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«Милуоки» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Бостоном», «Индиана» победила «Кливленд» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 116:92.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Крис Миддлтон, набравший 23 очка.
Счёт в серии — 2:1 в пользу «Бостона».
В другом матче дня «Индиана Пэйсерс» нанесла поражение «Кливленд Кавальерс» (92:90), отыграв по ходу встречи отставание в 17 очков.
Счёт в противостоянии — 2:1 в пользу «Индианы».
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» одержал вторую победу над «Басконией» в 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
RT на русском: последние новости
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