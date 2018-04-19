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27 очков Пола помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту» и повести в серии 2-0
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27 очков Пола помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту» и повести в серии 2-0 

SPORT24.ru 1 час назад
Во втором матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА «Хьюстон Рокетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 102:82. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Крис Пол. В активе американца 27 очков. Также в составе «Хьюстона» дабл-даблом из 21 очка и 12 подборов отличился защитник Джеральд Грин.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Рокетс».
НБА. 1/4 финала. Западная конференция
«Хьюстон» — «Миннесота» — 102:82 (18:23, 37:17, 25:18, 22:24)«Хьюстон»: Пол (27), Грин (21 + 12 подборов), Ариза (15), Харден (12). «Миннесота»: Бьелица (16), Уиггинс (13), Батлер (11). Счет в серии: 2-0.
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