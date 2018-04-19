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Эффектные проходы Пола и сокрушительный данк Джеймса — в топ-10 дня в НБА
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Эффектные проходы Пола и сокрушительный данк Джеймса — в топ-10 дня в НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
НБА представила видео, посвящённое лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф. В их число вошли сокрушительные данки защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла, форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса, роскошная передача форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, эффектные проходы разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола, а также блок-шот форварда «Кавальерс» Ларри Нэнса-младшего.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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