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Маккиссик: «Очень многие ждут, когда в Сиэтле снова появится клуб НБА»
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Маккиссик: «Очень многие ждут, когда в Сиэтле снова появится клуб НБА» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Защитник «Автодора» Шакил Маккиссик в интервью Sport24 рассказал о своем родном городе Сиэтле, где играла популярная команда НБА «Сиэтл Суперсоникс».
"В Сиэтл я перебрался лишь в 13 лет, поэтому застал последние сезоны «Суперсоникс» в НБА. Не скажу, что болел за команду, но за ней было очень интересно наблюдать и во времена Шона Кемпа с Гэри Пэйтоном, и во времена молодого Кевина Дюранта, который показывал классный баскетбол в дебютном сезоне. Он уже тогда умел на паркете практически все! Это было потрясающее зрелище.
В Сиэтле многие ждут момента, когда городу вернут команду НБА. И не только болельщики — Джамал Кроуфорд, который сейчас играет в «Миннесоте», каждое лето приезжает в Сиэтл, чтобы принять участие в лиге Pro Am. Матчи проводятся на Ки-Арене и собирают большое количество зрителей. Сиэтл точно готов к большому баскетболу!" — сказал Маккиссик.
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