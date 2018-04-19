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Владелец «Нью-Йорк Никс» не исключил, что Порзингис пропустит сезон-2018/19
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Владелец «Нью-Йорк Никс» не исключил, что Порзингис пропустит сезон-2018/19 

SPORT24.ru 3 часа назад
Тяжелый форвард клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис может пропустить сезон-2018/19 из-за травмы. В феврале 22-летний латыш получил разрыв передней крестообразной связки в матче регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс». По предварительным оценкам игрок должен был пропустить 8-10 месяцев, однако владелец «Никс» Джеймс Долан не исключает, что Порзингис не выйдет на паркет в следующем сезоне.
«Мне уже говорили всякое, начиная от того, что он вернется в декабре, и заканчивая тем, что он пропустит весь сезон. Я не знаю чего ожидать в этой ситуации. Могу лишь сказать, что Порзингис — отличный игрок, и нам нужно строить команду вокруг него», — цитирует Долана New York Post.
В регулярном чемпионате-2017/18 Порзингис провел 48 матчей, в которых в среднем набирал 22,7 очка и совершал 6,6 подбора.
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 Ещё 2 источника 
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