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Мессина будет руководить «Сан-Антонио» в третьем матче плей-офф НБА с «Голден Стэйт»
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Мессина будет руководить «Сан-Антонио» в третьем матче плей-офф НБА с «Голден Стэйт» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 апреля. /ТАСС/. Ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Этторе Мессина будет руководить командой в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против клуба «Голден Стэйт». Об этом сообщил в Twitter журналист Шамс Шарания.
Ранее в среду у наставника «Сан-Антонио» Грега Поповича скончалась жена Эрин, которая в последнее время страдала от болезни.
Третья встреча между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» пройдет в пятницу. На данный момент счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу «Голден Стэйт».
Мессина возглавлял российский ЦСКА (2005-2009, 2012-2014). Во главе ЦСКА итальянский тренер дважды выиграл Евролигу (2006, 2008), Единую лигу ВТБ (2013, 2014), Кубок России (2006, 2007) и стал пятикратным чемпионом России (2006-2009, 2013).
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