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Баскетболисты ЦСКА победили «Химки»
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ЦСКА победил «Химки» во втором матче 1/4 финала плей-офф баскетбольной Евролиги 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА со счетом 89:84 одержал победу над подмосковными "Химками" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги по баскетболу. Встреча состоялась в Москве на арене "Мегаспорт".
В текущем сезоне армейцы победили во всех шести матчах против "Химок", для подмосковной команды это поражение стало пятым подряд в Евролиге.
По итогам регулярного сезона Евролиги ЦСКА занял первое место, одержав 24 победы в 30 матчах, "Химки" стали восьмыми с 16 победами.
В новейшей истории турнира, которая отсчитывается с 2005 года, ЦСКА не сумел выйти в плей-офф только в 2011 году. "Химки" впервые в своей истории выступают в плей-офф Евролиги.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 25 апреля в Химках.
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