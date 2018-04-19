Баскетболисты ЦСКА победили «Химки»

ЦСКА победил «Химки» во втором матче 1/4 финала плей-офф баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА со счетом 89:84 одержал победу над подмосковными "Химками" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги по баскетболу. Встреча состоялась в Москве на арене "Мегаспорт".

В текущем сезоне армейцы победили во всех шести матчах против "Химок", для подмосковной команды это поражение стало пятым подряд в Евролиге.

По итогам регулярного сезона Евролиги ЦСКА занял первое место, одержав 24 победы в 30 матчах, "Химки" стали восьмыми с 16 победами.

В новейшей истории турнира, которая отсчитывается с 2005 года, ЦСКА не сумел выйти в плей-офф только в 2011 году. "Химки" впервые в своей истории выступают в плей-офф Евролиги.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 25 апреля в Химках.