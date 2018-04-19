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Тренер БК «Химки» Барцокас: защитник ЦСКА Родригес решил исход матча Евролиги
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Тренер БК «Химки» Барцокас: защитник ЦСКА Родригес решил исход матча Евролиги 

Р-Спорт 2 часа назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболист московского ЦСКА Серхио Родригес решил исход четвертьфинального матча Евролиги, игроки «Химок» недостаточно хорошо защищались против него, заявил главный тренер подмосковной команды Георгиос Барцокас.
В четверг в Москве ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 89:84 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Родригес с 26 очками стал самым результативным игроком встречи. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу армейцев.
"Очевидно, что это была очень сложная игра в этой серии. Мы имели шансы на победу, мы были конкурентоспособны. Но, увы, промахнулись несколько раз из-под кольца, где-то теряли мячи. Но мы играли с энтузиазмом сегодня, и это было логично. Это была тяжелая и плотная игра. Исход игры с ЦСКА решил Серхио Родригес, он провел великолепный матч. Мы недостаточно хорошо защищались против него", — сказал Барцокас журналистам.
Третий матч пройдет 25 апреля в Мытищах.
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