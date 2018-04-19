Конкурс прогнозистов РФПЛ: Непомнящий обыграл Львова

Тремя перенесенными матчами завершился 23-й тур премьер-лиги, в котором соперничество специалистов и журналистов «СЭ» вели бывший тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий и обозреватель «СЭ» Александр Львов

Итоговую победу в туре одержал специалист. Непомнящий угадал точный счет матча «Арсенал» — «Ростов» (2:2) и одну разность. Львов предсказал два исхода.

23-й тур Специалист

Журналист «СЭ»

Результаты

Непомнящий

Львов

СКА-ХАБАРОВСК — УРАЛ — 0:3 1:1 — 0 очков

1:1 — 0 очков

АРСЕНАЛ — РОСТОВ — 2:2 2:2 — 3 очка

1:2 — 0 очков

КРАСНОДАР — УФА — 0:1 2:0 — 0 очков

3:1 — 0 очков

АНЖИ — ТОСНО — 2:0 0:1 — 0 очков

2:1 — 1 очко

РУБИН — СПАРТАК — 1:2 2:1 — 0 очков

1:1 — 0 очков

ЛОКОМОТИВ — АХМАТ — 0:0 2:0 — 0 очков

2:1 — 0 очков

ЗЕНИТ — ДИНАМО — 2:1 1:0 — 2 очка

1:1 — 0 очков

ЦСКА — АМКАР — 3:0 1:1 — 0 очков

2:0 — 1 очко

Итого

5 очков

2 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.