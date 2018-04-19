Конкурс прогнозистов РФПЛ: Непомнящий обыграл Львова 

Тремя перенесенными матчами завершился 23-й тур премьер-лиги, в котором соперничество специалистов и журналистов «СЭ» вели бывший тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий и обозреватель «СЭ» Александр Львов.
Итоговую победу в туре одержал специалист. Непомнящий угадал точный счет матча «Арсенал» — «Ростов» (2:2) и одну разность. Львов предсказал два исхода.
23-й тур Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Непомнящий
Львов
СКА-ХАБАРОВСК — УРАЛ — 0:3 1:1 — 0 очков
1:1 — 0 очков
АРСЕНАЛ — РОСТОВ — 2:2 2:2 — 3 очка
1:2 — 0 очков
КРАСНОДАР — УФА — 0:1 2:0 — 0 очков
3:1 — 0 очков
АНЖИ — ТОСНО — 2:0 0:1 — 0 очков
2:1 — 1 очко
РУБИН — СПАРТАК — 1:2 2:1 — 0 очков
1:1 — 0 очков
ЛОКОМОТИВ — АХМАТ — 0:0 2:0 — 0 очков
2:1 — 0 очков
ЗЕНИТ — ДИНАМО — 2:1 1:0 — 2 очка
1:1 — 0 очков
ЦСКА — АМКАР — 3:0 1:1 — 0 очков
2:0 — 1 очко
Итого
5 очков
2 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.