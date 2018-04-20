Итудис — о победе ЦСКА над «Химками»: многое можно сделать ещё лучше

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Химками» (89:84) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, отметив, что команде ещё есть куда прогрессировать.

«Это был ещё один типичный матч плей-офф, он был очень интенсивным. Мы заслужили победу, выиграв три четверти. Подходили к этой игре момент за моментом, владение за владением. Мы медленно начали, действуя без ключевых игроков. Но мы многое сделали в мелких деталях, тем не менее, многое можно сделать ещё лучше. Но в целом я позитивно оцениваю игру.