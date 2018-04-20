Тренер ЦСКА назвал игру против «Химок» типичным матчем плей-офф Евролиги

"Поздравляю игроков с победой. Это был очередной типичный матч плей-офф, который прошел с высокой степенью интенсивности. Мы подходили к нему момент за моментом, владение за владением, четверть за четвертью. Мы вновь выиграли три четверти и заслужили победу.

Начали не очень резво, поскольку искали возможности действовать без двух наших ключевых игроков. Постепенно мы нащупали игру, стали лучше в небольших деталях", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев.

Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч серии состоится 25 апреля.