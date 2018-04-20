Тренер ЦСКА назвал игру против «Химок» типичным матчем плей-офф Евролиги 

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги второго матча четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги против «Химок», сообщает "Советский спорт".
"Поздравляю игроков с победой. Это был очередной типичный матч плей-офф, который прошел с высокой степенью интенсивности. Мы подходили к нему момент за моментом, владение за владением, четверть за четвертью. Мы вновь выиграли три четверти и заслужили победу.
Начали не очень резво, поскольку искали возможности действовать без двух наших ключевых игроков. Постепенно мы нащупали игру, стали лучше в небольших деталях", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев.
Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч серии состоится 25 апреля.