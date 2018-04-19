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Лидер баскетбольного ЦСКА Де Коло выбыл на месяц из-за травмы
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Лидер баскетбольного ЦСКА Де Коло выбыл на месяц из-за травмы 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Французский защитник баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло в первом четвертьфинальном матче Евролиги против подмосковных «Химок» получил травму бедра. Лидер армейского клуба надеется восстановиться к «Финалу четырех», который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая. Если, конечно, «красно-синие» туда попадут.
В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист сыграл 30 матчей регулярного чемпионата Евролиги, в которых в среднем набирал 16,9 очка, делая 2,3 подбора и 3,9 передачи за игру, сообщает РИА Новости.
Напомним, что Нандо де Коло был признан в январе 2018 года самым ценным баскетболистом месяца в Евролиге.
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