Лидер баскетбольного ЦСКА Де Коло выбыл на месяц из-за травмы

Французский защитник баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло в первом четвертьфинальном матче Евролиги против подмосковных «Химок» получил травму бедра. Лидер армейского клуба надеется восстановиться к «Финалу четырех», который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая. Если, конечно, «красно-синие» туда попадут.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист сыграл 30 матчей регулярного чемпионата Евролиги, в которых в среднем набирал 16,9 очка, делая 2,3 подбора и 3,9 передачи за игру, сообщает РИА Новости

Напомним, что Нандо де Коло был признан в январе 2018 года самым ценным баскетболистом месяца в Евролиге.