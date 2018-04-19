Итудис: «Матч с „Химками“ был очередным типичным матчем плей-офф» 

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над БК «Химки» во втором четвертьфинальном матче Евролиги. «Армейцы» в Москве добились победы 89:84.
«Это был очередной типичный матч плей-офф, который прошел с высокой степенью интенсивности. Мы подходили к нему момент за моментом, владение за владением, четверть за четвертью. Мы вновь выиграли три четверти и заслужили победу. Начали не очень резво, поскольку искали возможности действовать без двух наших ключевых игроков. Постепенно мы нащупали игру, стали лучше в небольших деталях. Очевидно, что многое можно делать лучше, но я настроен позитивно. Считаю, что мудрость сегодня была на нашей стороне.
Когда «Химки» добились перелома, мы, как и в предыдущем матче, здорово читали ситуации, были спокойны и довели дело до удачного завершения. У нас пять дней на то, чтобы подготовиться к следующему матчу и изменить некоторые детали», — передает слова Итудиса корреспондент Sport24.ru Дмитрий Колинов.