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Димитрис Итудис: «ЦСКА сегодня действовал мудро»
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Димитрис Итудис: «ЦСКА сегодня действовал мудро» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что игроки действовали мудро во втором четвертьфинальном матче Евролиги против «Химок» (89:84). Счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.
— Сегодня был еще один типичный матч плей-офф. Он был очень интенсивным, — цитирует «Р-Спорт» Итудиса. — Мы выиграли сегодня три четверти, и мы заслужили эту победу. Мы медленно начали матч, так как искали пути, как играть без двух наших ключевых игроков. Мы во многих маленьких деталях превзошли «Химки». Мы понимаем, что еще нужно многое сделать лучше. Мы сегодня действовали мудро.
Когда «Химки» в какой-то момент добились перелома, мы смогли, как и в предыдущем матче, взять себя в руки и довести игру до победы. Нам еще будет сложно в этой серии. У нас пять дней на подготовку, чтобы что-то поменять, чтобы быть уверенными, решительными.
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