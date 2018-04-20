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Баскетболист «Химок» Маркович оценил игру защитника ЦСКА Родригеса
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Баскетболист «Химок» Маркович оценил игру защитника ЦСКА Родригеса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Разыгрывающий «Химок» Стефан Маркович поделился мнением об игре защитника московского ЦСКА Серхио Родригеса во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги.
"Родригес показал игру экстра-класса, продемонстрировав фантастический процент попаданий. Когда испанец в такой форме, то его очень сложно остановить. Мы боролись с армейцами на равных, но в заключительной четверти игра пошла не по нашему сценарию, игроки ЦСКА сумели прибавить и вновь взять верх.
При этом я уверен, что у нас будет шанс изменить ситуацию. Серия переезжает в Мытищи, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вернуться в «Мегаспорт» в этом плей-офф", — цитирует Марковича газета «Известия».
Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.
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