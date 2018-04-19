Родригес надеется завершить серию с «Химками» в третьем матче

Испанский лидер ЦСКА Серхио Родригес , набравший 26 очков во втором четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги против «Химок» (89:84), сказал, что команда хорошо сыграла в отсутствие травмированных товарищей. Счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.

— У нас отсутствовали два игрока, которые очень важны как в обороне, так и в атаке — Хайнс и Де Коло, — отметил Родригес. — Это было большим испытанием для всех остальных. Без Нандо, который всегда создает большое количество вариантов, например, всем надо было отдать на площадке больше, чем раньше. Надеюсь, он скоро восстановится и вернется к нам. Пока же мы собрались, проделали хорошую работу и победили.

— Вы набрали 26 очков — это ваш личный рекорд в Евролиге.