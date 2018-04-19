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Родригес надеется завершить серию с «Химками» в третьем матче
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Родригес надеется завершить серию с «Химками» в третьем матче 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Испанский лидер ЦСКА Серхио Родригес, набравший 26 очков во втором четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги против «Химок» (89:84), сказал, что команда хорошо сыграла в отсутствие травмированных товарищей. Счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.
— У нас отсутствовали два игрока, которые очень важны как в обороне, так и в атаке — Хайнс и Де Коло, — отметил Родригес. — Это было большим испытанием для всех остальных. Без Нандо, который всегда создает большое количество вариантов, например, всем надо было отдать на площадке больше, чем раньше. Надеюсь, он скоро восстановится и вернется к нам. Пока же мы собрались, проделали хорошую работу и победили.
— Вы набрали 26 очков — это ваш личный рекорд в Евролиге.
— Да, я этому счастлив. Но победа важнее. Сейчас такое время, плей-офф, что мы хотим только одного. Мы весь сезон упорно трудились каждый день, чтобы быть здесь. Пока у нас получается. Надеюсь, завершим серию в третьем матче (Антон БАБОШИН)
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