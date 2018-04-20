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Виктор Мозес: Мы заслужили три очка в матче с «Бернли»
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Виктор Мозес: Мы заслужили три очка в матче с «Бернли» 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ChelseaNews.Ru
— Мы заслужили три очка. С самого начала и до конца матча мы демонстрировали сильный характер. Сюда непросто приехать и победить.
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Важнее всего — три очка и, надеюсь, мы сможем отыграть хорошо до конца сезона. Мы верим в наших игроков, как в коллективном плане, так и в индивидуальном. Мы не можем списывать себя со счетов, — передает слова Мозеса официальный сайт «Челси».
После этой победы «Челси» набрал 63 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 52 баллами занимает седьмое место в чемпионате.
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