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Баскетболист «Химок» Гилл отметил плохую игру на подборе в матче с ЦСКА
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Баскетболист «Химок» Гилл отметил плохую игру на подборе в матче с ЦСКА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Химок» Энтони Гилл подвел итоги второго матча четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги против московского ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
"Нужно говорить о защите. Мы не справились с Серхио Родригесом, который забил много бросков в концовке. Мы не смогли ничего ему противопоставить, и они реализовали много легких мячей.
В очередной раз нас подвели подборы в нападении, также мы позволили сопернику взять много мячей под нашим кольцом, за счет чего они получили возможности для атак второго шансы", — цитирует Гилла официальный сайт «Химок».
"Команда проделала отличную работу, снабжая меня передачами, но все же нужно лучше играть на подборе.
К следующему матчу мы должны подойти подготовленными и сыграть жестче. Думаю, у нас отличные шансы проявить себя. Оба матча в Москве были равными, что дает нам возможность отыграться", — сказал Гилл.
Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.
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