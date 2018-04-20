Баскетболист «Химок» Гилл отметил плохую игру на подборе в матче с ЦСКА

"Нужно говорить о защите. Мы не справились с Серхио Родригесом , который забил много бросков в концовке. Мы не смогли ничего ему противопоставить, и они реализовали много легких мячей.

В очередной раз нас подвели подборы в нападении, также мы позволили сопернику взять много мячей под нашим кольцом, за счет чего они получили возможности для атак второго шансы", — цитирует Гилла официальный сайт «Химок».

"Команда проделала отличную работу, снабжая меня передачами, но все же нужно лучше играть на подборе.

К следующему матчу мы должны подойти подготовленными и сыграть жестче. Думаю, у нас отличные шансы проявить себя. Оба матча в Москве были равными, что дает нам возможность отыграться", — сказал Гилл.

Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.