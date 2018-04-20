Кириленко: В этом сезоне много жалоб на судейство в Евролиге

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко высказал мнение о судействе в матче ЦСКА — «Химки» (89:84), который состоялся в рамках 1/4 финала Евролиги.

«Знаю, что в первой игре были спорные эпизоды, но матч я не смотрел, комментировать не могу. Сегодня же было нормальное судейство, спорных эпизодов было немного.

Вообще, в этом сезоне много жалоб на судейство в Евролиге. Но что поделать, и в НБА арбитры ошибки допускают», — приводит слова Кирленко ТАСС

Напомним, счет в серии до трех побед 2-0 в пользу армейцев. Третья игра противостояния состоится 25 апреля и пройдет в Мытищах.