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Кириленко: В этом сезоне много жалоб на судейство в Евролиге
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Кириленко: В этом сезоне много жалоб на судейство в Евролиге 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко высказал мнение о судействе в матче ЦСКА — «Химки» (89:84), который состоялся в рамках 1/4 финала Евролиги.
«Знаю, что в первой игре были спорные эпизоды, но матч я не смотрел, комментировать не могу. Сегодня же было нормальное судейство, спорных эпизодов было немного.
Вообще, в этом сезоне много жалоб на судейство в Евролиге. Но что поделать, и в НБА арбитры ошибки допускают», — приводит слова Кирленко ТАСС.
Напомним, счет в серии до трех побед 2-0 в пользу армейцев. Третья игра противостояния состоится 25 апреля и пройдет в Мытищах.
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 Ещё 2 источника 
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