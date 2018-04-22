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«Филадельфии» победила «Майами» и увеличила преимущество в серии
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«Филадельфии» победила «Майами» и увеличила преимущество в серии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Филадельфия Сиксерс» в гостях обыграла «Майами Хит» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА со счетом 106:102. Об этом сообщает «Советский спорт».
Самым результативным игроком в составе победителей был признан Джей Джей Редик, набравший 24 очка.
Бен Симмонс сумел отличиться трипл-даблом из 17 очков, 10 передач и 12 подборов в активе.
Дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиил, который сумел набрать 14 очков и совершить 12 подборов.
У хозяев 25 очков набрал Дуэйна Уэйд.
После этой победы счет в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии».
НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 4-й матч Майами Хит (Майами) — Филадельфия Сиксерс (Филадельфия) — 102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27)
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