«Филадельфии» победила «Майами» и увеличила преимущество в серии

«Филадельфия Сиксерс» в гостях обыграла «Майами Хит» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА со счетом 106:102. Об этом сообщает «Советский спорт».

Самым результативным игроком в составе победителей был признан Джей Джей Редик , набравший 24 очка.

Бен Симмонс сумел отличиться трипл-даблом из 17 очков, 10 передач и 12 подборов в активе.

Дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиил, который сумел набрать 14 очков и совершить 12 подборов.

У хозяев 25 очков набрал Дуэйна Уэйд.

После этой победы счет в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии».

НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 4-й матч Майами Хит (Майами) — Филадельфия Сиксерс (Филадельфия) — 102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27)