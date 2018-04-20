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«Филадельфия» вышла вперед в серии плей-офф НБА против «Майами»
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«Филадельфия» вышла вперед в серии плей-офф НБА против «Майами» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Филадельфии Сиксерз»
«Филадельфия Сиксерз» нанесла разгромное поражение «Майами Хит» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 128:108 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал центровой Джоэл Эмбиид, набравший 23 очка. Также дабл-дабл оформил разыгрывающий Бен Симмонс (19 очков + 12 подборов).
У хозяев 23 очка на счету защитника Горана Драгича.
"Филадельфия" вышла вперед в серии до четырех побед — 2-1.
Следующий матч пройдет в Майами 21 апреля.
НБА. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. 3-й матч "Майами Хит" (США, Майами) — «Филадельфия Сиксерз» (США, Филадельфия) — 108:128 (33:37, 31:26, 30:33, 14:32)
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