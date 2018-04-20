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Дабл-дабл Дэвиса и 30 очков Миротича помогли «Нью-Орлеану» в третий раз обыграть «Портленд»
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Дабл-дабл Дэвиса и 30 очков Миротича помогли «Нью-Орлеану» в третий раз обыграть «Портленд» 

Советский спорт 1 час назад
В третьем матче первого раунда плей-офф НБА «Нью-Орлеан» на домашней площадке обыграл «Портленд» со счетом 119:102 (36:20, 28:25, 27:25, 28:32).
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Никола Миротич, в активе которого 30 очков, восемь подборов и две передачи. Его партнер по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов.
У гостей больше всех набрали Си Джей Макколлум, Аль-Фарук Амину и Дэмиан Лиллард — 22, 21 и 20 очков соответственно.
Первые два матча серии завершились победами «Пеликанс» — 97:95 и 111:102. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Нью-Орлеана».
Четвертый матч серии состоится 22 апреля и пройдет также на арене «Смузи Кинг Центр» в Новом Орлеане.
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