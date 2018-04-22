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Форвард «Нью-Орлеана» Дэвис — первый игрок за 17 лет с 47 баллами в матче
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Форвард «Нью-Орлеана» Дэвис — первый игрок за 17 лет с 47 баллами в матче 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис сумел набрать 47 очков в четвертом матче первого раунда серии плей-офф с «Портлендом». Об этом сообщает «Советский спорт».
Таким образом, он стал первым игроком за 17 лет, который набрал большое количество очков в матче, принесшем победу в серии одной из команд.
Защитник «Лейкерс» Коби Брайант набирал 48 очков в 2001 году в полуфинале Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке обыграл «Портленд Трэйл Блейзерс» в четвертом матче четвертьфинальной серии Западной конференции.
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