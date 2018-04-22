Форвард «Нью-Орлеана» Дэвис — первый игрок за 17 лет с 47 баллами в матче

Форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис сумел набрать 47 очков в четвертом матче первого раунда серии плей-офф с «Портлендом». Об этом сообщает «Советский спорт».

Таким образом, он стал первым игроком за 17 лет, который набрал большое количество очков в матче, принесшем победу в серии одной из команд.

Защитник «Лейкерс» Коби Брайант набирал 48 очков в 2001 году в полуфинале Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке обыграл «Портленд Трэйл Блейзерс» в четвертом матче четвертьфинальной серии Западной конференции.