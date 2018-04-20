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Молодой форвард «Бостона» установил клубный рекорд и повторил достижение Гретцки
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Молодой форвард «Бостона» установил клубный рекорд и повторил достижение Гретцки 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Sports.ru
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли набрал 2 (0+2) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1, 3-1 в серии). Всего на счету 21-летнего игрока 11 (4+7) очков в 4 матчах серии.
Это лучший кубковый старт среди всех молодых игроков в истории «Брюинз». У четырех игроков — Фила Эспозито, Терри О’Райлли, Жана Рателля и Питера Макнэба — было по 10 очков после первых 4 матчей.
Ранее только Уэйну Гретцки — в составе «Эдмонтон Ойлерз» в 1981 году — удавалось набрать 11 очков в первых 4 матчах плей-офф среди игроков в возрасте до 22 лет.
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