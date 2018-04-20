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Баскетболист ЦСКА Хиггинс: удалось остановить Шведа за счет командных действий
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Баскетболист ЦСКА Хиггинс: удалось остановить Шведа за счет командных действий 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал результат второго матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги против «Химок».
"Нам удалось остановить Алексея Шведа за счет командных действий в защите. Мы практически не позволили ему делать открытых бросков. После первой игры мы провели работу над ошибками и гораздо плотнее сыграли против лидеров соперника. Нам удалось защитить преимущество своей площадки, мы одержали две победы.
Теперь надо продолжать в том же духе и постараться третий раз подряд выиграть серию плей-офф со счетом 3-0", — цитирует Хиггинса газета «Известия».
Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.
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