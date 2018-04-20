Баскетболист ЦСКА Хиггинс: удалось остановить Шведа за счет командных действий

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал результат второго матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги против «Химок».

"Нам удалось остановить Алексея Шведа за счет командных действий в защите. Мы практически не позволили ему делать открытых бросков. После первой игры мы провели работу над ошибками и гораздо плотнее сыграли против лидеров соперника. Нам удалось защитить преимущество своей площадки, мы одержали две победы.

Теперь надо продолжать в том же духе и постараться третий раз подряд выиграть серию плей-офф со счетом 3-0", — цитирует Хиггинса газета «Известия»

Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.