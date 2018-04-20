Поражение России от Швеции в Евротуре, победа ЦСКА над «Химками» в Евролиге и 5 очков Овечкина и Кузнецова в НХЛ.

Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции в первом матче третьего этапа Евротура.

Юниорская сборная России разгромила Францию на старте группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Футболисты «Амкара» готовятся к игре с «Тосно» в Москве.

"Зенит" начал переговоры с бывшим тренером «Милана»

Главный тренер «Бешикташа» получил травму головы в матче с «Фенербахче».

Лондонский «Челси» на выезде взял верх над «Бернли», мадридский «Атлетико» в гостях проиграл «Реал Сосьедаду».

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Химки» во втором матче четвертьфинала Евролиги.

"Филадельфия" вышла вперед в серии плей-офф НБА с «Майами», «Голден Стэйт» одержал победу в «Сан-Антонио» и повел в серии 3-0.

Дабл-дабл Энтони Дэвиса и 30 очков Николы Миротича помогли «Нью-Орлеану» в третий раз обыграть «Портленд».

Видео дня: Шайбы Овечкина и Кузнецова в матче с «Коламбусом»

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