Поражение России от Швеции в Евротуре, победа ЦСКА над «Химками» в Евролиге и 5 очков Овечкина и Кузнецова в НХЛ. 

Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции в первом матче третьего этапа Евротура.
Юниорская сборная России разгромила Францию на старте группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Пять очков Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Коламбусом».
Дрю Даути, Пи-Кей Суббан и Виктор Хедман номинированы на приз «Норрис Трофи» в НХЛ.
Футболисты «Амкара» готовятся к игре с «Тосно» в Москве.
"Зенит" начал переговоры с бывшим тренером «Милана»
"Брюгге" разгромил «Шарлеруа», Владимир Габулов впервые отстоял на ноль.
Главный тренер «Бешикташа» получил травму головы в матче с «Фенербахче».
Лондонский «Челси» на выезде взял верх над «Бернли», мадридский «Атлетико» в гостях проиграл «Реал Сосьедаду».
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Химки» во втором матче четвертьфинала Евролиги.
"Филадельфия" вышла вперед в серии плей-офф НБА с «Майами», «Голден Стэйт» одержал победу в «Сан-Антонио» и повел в серии 3-0.
Дабл-дабл Энтони Дэвиса и 30 очков Николы Миротича помогли «Нью-Орлеану» в третий раз обыграть «Портленд».
Даниил Квят на «Феррари» протестирует шины «Пирелли» во Фьорано
Видео дня: Шайбы Овечкина и Кузнецова в матче с «Коламбусом»
День в истории: Вячеславу Фетисову — 60!
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