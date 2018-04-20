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Поражение России от Швеции в Евротуре, победа ЦСКА над «Химками» в Евролиге и 5 очков Овечкина и Кузнецова в НХЛ.
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Поражение России от Швеции в Евротуре, победа ЦСКА над «Химками» в Евролиге и 5 очков Овечкина и Кузнецова в НХЛ. 

Советский спорт 1 час назад
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