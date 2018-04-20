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Глава РФБ оценил работу судей в матче Евролиги между ЦСКА и «Химками»
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Глава РФБ оценил работу судей в матче Евролиги между ЦСКА и «Химками» 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о судействе во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и «Химками».
"Знаю, что в первой игре были спорные эпизоды, но матч я не смотрел, комментировать не могу. Сегодня же было нормальное судейство, спорных эпизодов было немного. Вообще, в этом сезоне много жалоб на судейство в Евролиге. Но что поделать, и в НБА арбитры ошибки допускают", — цитирует Кириленко ТАСС.
Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.
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