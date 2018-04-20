Глава РФБ оценил работу судей в матче Евролиги между ЦСКА и «Химками»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о судействе во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и «Химками». "Знаю, что в первой игре были спорные эпизоды, но матч я не смотрел, комментировать не могу. Сегодня же было нормальное судейство, спорных эпизодов было немного. Вообще, в этом сезоне много жалоб на судейство в Евролиге. Но что поделать, и в НБА арбитры ошибки допускают", — цитирует Кириленко ТАСС Встреча между ЦСКА и «Химками», прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 89:84 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч состоится 25 апреля.